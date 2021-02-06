Черчесов рассказал о планах подготовки сборной России к Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах подготовки команды к чемпионату Европы. Сейчас тренерский штаб национальной команды находится в Турции, где ряд клубов премьер-лиги проходит подготовку к весенней части сезона.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций-2017 и ЧМ-2018, — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной. — Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план.

Если пандемия внесет изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы".