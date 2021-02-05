Черчесов высказал свое отношение к вакцинации футболистов сборной России

Главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что не намерен заставлять кандидатов в сборную в обязательном порядке проходить процедуру вакцинации, но считает, что она важна и полезна.

— На эту тему я не разговаривал ни с одним футболистом, поэтому не имею представление, откуда берется такая информация. Но вопрос важный, и высказаться на этот счет будет уместно, — сказал Черчесов. — Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично. Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача — иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021

— Как тренер я, естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потери, — продолжил Черчесов. — Подобные прецеденты уже случались и в сентябре, и в октябре и, особенно, в ноябре, когда мы не досчитались многих игроков и представителей административного штаба. Если вы помните, Заболотный, Ерохин и Лесовой не смогли приехать в Молдавию из-за сомнительного теста. Голкипер Сафонов остался в Турции и не полетел в Сербию по той же причине. Сложно планировать тренировочный процесс и построение тактической модели в ситуации, когда есть риск в любую секунду потерять футболиста.

(Вячеслав Короткин)