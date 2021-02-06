Жирков: «Еще при Дике Адвокате говорил: «Ищите мне замену»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что не сильно расстроится, если не попадет в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

— Еще при Дике Адвокате говорил его помощнику Александру Бородюку: «Ищите мне замену». Меня спрашивали: «Кого ты видишь на левый фланг?» Тогда, кажется, несколько фамилий назвал. Набиуллина, например, — приводит слова Жиркова сайт «Зенита».

— А сейчас бы кого назвали?

— Сейчас так пристально за левыми защитниками уже не слежу.

— А как же партнер по «Зениту» Данил Круговой, с которым вы периодически вместе играете?

— Пробовать его, считаю, можно. Тем более, он выступает за молодежную сборную.

— В конце прошлого года случилась удивительная ситуация. Появилось ощущение, что в «Зените» вы тренировались, а в сборной — играли. Как сами к этому относились?

— Когда приезжаешь в сборную и не играешь, это очень тяжело. Есть и другой момент. Если выйдешь и плохо сыграешь, скажут — ну все, пора ему заканчивать. Это, наверно, и мотивирует. Не позволяет где-то не добежать, не доиграть эпизод. Это тоже сидит у меня в голове, причем даже больше, чем в молодости. Тогда надо было доказывать, сейчас — поддерживать свой статус.

- Все-таки поехать на еще один в вашей карьере Евро — это стимул?

— Если сейчас не возьмут, сильно уже не расстроюсь. Но сборная есть сборная. Другое дело, что, если поеду — может оказаться тяжелее, чем если бы прошлым летом играли бы. Но загадывать не буду — давайте посмотрим, как все окажется.

— И все же — сыграть на Евро было бы интересно или лучше в отпуск съездить?

— И то, и то хорошо, но если отпуск, то либо в Калининград или в Тамбов — везде хорошо.

— Как вы и вся сборная пережили последние поражения, особенно крупное в Белграде?

— Тяжело.

— Говорят, Черчесов был очень жестким после игры?

— И в перерыве тоже. Вообще, настроение в раздевалке можно было сравнить с Марибором-2009, когда тебе словно по голове дали. Даже в самолете на обратном пути все молчали. Что-то такое продолжало висеть. Правда, потом после жеребьевки квалификации ЧМ-2022 Станислав Саламович в каком-то интервью сказал, мол все нормально — могли и на Германию попасть, а так заняли в Лиге наций второе место и отборочная группа оказалась нормальной.

— В ней вы оказались вместе со Словенией, Словакией, а еще с Хорватией.

— Надо брать реванши. Кстати, думаю, что все эти сборные по сравнению с прежними временами стали посильнее, так что легких матчей точно не будет.