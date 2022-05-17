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Сегодня, 18:24

Черчесов рассказал, когда в последний раз общался с Дюковым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер России Станислав Черчесов рассказал, когда в последний раз общался с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым.

После ухода из национальной команды российский специалист возглавил «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

«Он поздравил меня с чемпионством, прислал сообщение», — приводит «Спорт день за днем» слова Черчесова.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. Специалист доводил команду до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018. На Евро-2020 Россия не смогла выйти из группы, одержав 1 победу в 3 матчах. В начале июля 2021 года РФС объявил об отставке Черчесова.

Вместо 58-летнего специалиста сборную России возглавил Валерий Карпин.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/cherchesov-rasskazal-kogda-posledniy-raz-obshchalsya-s-dyukovym
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
Александр Дюков
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