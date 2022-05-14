Писарев: «Есть решение, что летнего сбора национальной команды не будет»
Сборная России не будет проводить летний сбор
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что для национальной команды не будет летнего сбора.
«Есть решение, что летнего сбора национальной команды не будет. В этот раз сбора не будет. Нет понимания по потенциальным соперникам. За 4 месяца многое может произойти. Сейчас только могу сказать, что в концовке чемпионата очень много сильных матчей», — сказал Писарев.
Ранее сборная России решениями ФИФА и УЕФА была отстранена от стыковых матчей чемпионата мира-2022 в марте и не примет участие в Лиге наций-2022/2023 (матчи группы стартуют в июне).
Новости