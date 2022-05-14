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Сегодня, 15:31

Писарев: «Есть решение, что летнего сбора национальной команды не будет»

Сборная России не будет проводить летний сбор
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что для национальной команды не будет летнего сбора.

«Есть решение, что летнего сбора национальной команды не будет. В этот раз сбора не будет. Нет понимания по потенциальным соперникам. За 4 месяца многое может произойти. Сейчас только могу сказать, что в концовке чемпионата очень много сильных матчей», — сказал Писарев.

Ранее сборная России решениями ФИФА и УЕФА была отстранена от стыковых матчей чемпионата мира-2022 в марте и не примет участие в Лиге наций-2022/2023 (матчи группы стартуют в июне).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Николай Писарев
Сборная России по футболу
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