Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе главным тренером сборной России. Слуцкий возглавлял российскую национальную команду в 2015-2016 годах.

— Тренировать сборную с национальной идеей — это ад? Все мы смотрим сейчас на Черчесова, как ему досталось из-за слов про «золотой актив».

— Да, это очень тяжело. Даже добившись какого-то хорошего результата, ты не выйдешь из этой ситуации победителем. Это игра в одни ворота, — цитирует Слуцкого Sport24.

— То есть, максимум, что ты можешь сделать — это уйти, когда ты «на волне»?

— Это почти невозможно. Не может Черчесов уйти после ЧМ-2018 или Хиддинк после Евро-2008. Наоборот, когда ты на волне, тебе кажется, что дальше результаты будут только лучше и надо продолжать работу.

Это как история из женского Stand Up: «Мужчины предпочитают девственниц, но при этом говорят, что хотят, чтобы женщина была опытной в сексе. Вы можете мне объяснить, как эти две вещи сочетаются друг с другом?» Так же и в футболе. Работа тренера в сборной в любой стране — это совсем другой уровень ответственности.