Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) оценил игру полузащитника команды Алексея Миранчука.

— Алексей Миранчук не перегружен матчами, был активен. Не думали дать ему больше времени?

— Первый тайм действительно был активен. Но он давно не имел игровой практики по 90 минут, чуть подсел после перерыва. Плюс, если честно, поле было тяжеловатое. (Константин Алексеев)