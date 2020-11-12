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Черчесов — об Алексее Миранчуке: «Чуть подсел после перерыва. Мало игровой практики»

23:16
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Молдавией (0:0) оценил игру полузащитника команды Алексея Миранчука.

— Алексей Миранчук не перегружен матчами, был активен. Не думали дать ему больше времени?

— Первый тайм действительно был активен. Но он давно не имел игровой практики по 90 минут, чуть подсел после перерыва. Плюс, если честно, поле было тяжеловатое. (Константин Алексеев)

Молдавия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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