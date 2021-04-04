Черчесов — о возрасте Жиркова: «Напишите, кто лучше»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не видит проблемы в солидном по футбольным меркам возрасте полузащитника Юрий Жиркова.
— На Жиркове возраст сказывается?
— Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — все помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
37-летний футболист провел за национальную команду уже 102 матча. Больше Жиркова за сборную России сыграли только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4313221-intervyu-so-stanislavom-cherchesovym-o-sbornoj-rossii-zhirkove-dzyube-golovine-i-miranchuke.html
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