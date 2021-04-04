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Черчесов — о возрасте Жиркова: «Напишите, кто лучше»

19:00
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не видит проблемы в солидном по футбольным меркам возрасте полузащитника Юрий Жиркова.

— На Жиркове возраст сказывается?

— Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — все помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

37-летний футболист провел за национальную команду уже 102 матча. Больше Жиркова за сборную России сыграли только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4313221-intervyu-so-stanislavom-cherchesovym-o-sbornoj-rossii-zhirkove-dzyube-golovine-i-miranchuke.html

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