Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не видит проблемы в солидном по футбольным меркам возрасте полузащитника Юрий Жиркова.

— На Жиркове возраст сказывается?

— Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — все помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

37-летний футболист провел за национальную команду уже 102 матча. Больше Жиркова за сборную России сыграли только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).