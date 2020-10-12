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Черчесов — о подготовке к Венгрии

01:01
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций с Венгрией. Ранее его команда сыграла вничью со сборной Турции (1:1).

— Матч с Венгрией? Нас не удивило, что они обыграли сербов. Они и с нами были хорошо организованы. Есть борьба у нас в группе. Следующая игра домашняя. Мы будем готовиться по своему графику. Здесь нет для маневра простора, так как матч через пару дней. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

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