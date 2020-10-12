Черчесов — о подготовке к Венгрии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций с Венгрией. Ранее его команда сыграла вничью со сборной Турции (1:1).
— Матч с Венгрией? Нас не удивило, что они обыграли сербов. Они и с нами были хорошо организованы. Есть борьба у нас в группе. Следующая игра домашняя. Мы будем готовиться по своему графику. Здесь нет для маневра простора, так как матч через пару дней. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.