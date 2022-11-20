Геркус — о матчах сборной России: «Пресный, неинтересный футбол»

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результаты товарищеским матчей сборной России против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры закончились вничью 0:0.

«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне — пресный, неинтересный футбол. Впрочем, наверняка будут и другие мнения», — сказал Геркус Metaratings.ru.

Матч против Узбекистана состоялся 20 ноября, а с Таджикистаном — 17-го.

В сентябре сборная России победила команду Киргизии в товарищеском матче со счетом 2:1.