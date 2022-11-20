Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:01

Геркус — о матчах сборной России: «Пресный, неинтересный футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал результаты товарищеским матчей сборной России против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры закончились вничью 0:0.

«Почти нечего сказать по таким играм. Можно, конечно, разглядывать там что-то, какой-то позитив, но по мне — пресный, неинтересный футбол. Впрочем, наверняка будут и другие мнения», — сказал Геркус Metaratings.ru.

Матч против Узбекистана состоялся 20 ноября, а с Таджикистаном — 17-го.

В сентябре сборная России победила команду Киргизии в товарищеском матче со счетом 2:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/gerkus-matchakh-sbornoy-rossii-presnyy-neinteresnyy-futbol-1418403/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Илья Геркус
0
Читайте также
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
Сотрудники МЧС извлекли тело второго погибшего в результате пожара в центре Москвы
В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ковтун: «Чемпионская гонка между «Спартаком» и «Зенитом» возможна»
Стала известна причина возможного перехода Гюнтера в РПЛ
Таски: «Если ты тренер такой большой команды как «Спартак», все ждут результатов и кубков»
В «Спартаке» ожидают трехкратного падения посещаемости из-за введения FanID
Гендиректор «Спартака» сравнил нынешнюю команду со Пионеротрядом Ярцева
В «Спартаке» довольны работой Абаскаля в первой части сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Овчинников о сборной России: «Мы не понимаем уровень Узбекистана. У нас немного другой менталитет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости