Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД на 260 миллионов

Бывшие футболисты сборной России намерены объединить свои гражданские иски к МВД, в которых они просят взыскать с министерства в общей сложности около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке «Замоскворецкий», информирует «РИА Новости».

Об этом в ходе рассмотрения одного из исков по существу заявил представитель экс-капитана ЦСКА Евгения Алдонина Александр Бурчук. Такое решение он назвал мотивированным с точки зрения принципа процессуальной экономии. В данном виде суд не стал удовлетворять прошение Бурчука, так как другие иски пока еще не были предварительно рассмотрены судьями Замоскворецкого суда. Тем не менее, как суд, так и представители МВД обозначали свою заинтересованность в объединении исков.

На данный момент известно о трех заявлениях к одному и тому же ответчику — МВД России. Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко коллективно просят суд взыскать с министерства 124 миллиона рублей, бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев? - 90 миллионов. Алдонин же намерен через суд обязать МВД выплатить ему 47,3 миллиона рублей.

Защита не исключает, что в будущем к иску могут присоединиться и другие обманутые вкладчики.

Следующее заседание судья Яна Шемякина назначила на 9 октября, на 12.00. До этого она удовлетворила ходатайство сторон о привлечении в качестве третьих лиц Генпрокуратуры, прокуратуры по ЦАО и Минфина РФ.

Вышеуказанные футболисты в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Обозначенные суммы эквивалентны тем, что находились на личных счетах игроков в банке до тех пор, пока не пропали, утверждали потерпевшие. Как неоднократно отмечали истцы и их представители, за пять лет следователи фактически саботировали работу над уголовным делом о мошенничестве — не проводили экспертиз и не допрашивали сотрудников кредитного учреждения, допускали ошибки и волокиту.

В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка «Замоскворецкий» Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. Бударин был приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске. Тем не менее, по выделенному эпизоду, дошедшему до приговора, никто из бывших футболистов не был признан потерпевшим, поэтому компенсации им присуждены не были.