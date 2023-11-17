Бышовец: «Думаю, матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Кубы.

«Думаю, что матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра, учитывая тесные отношения между двумя странами. Что касается результата, то это сейчас не главное. В нашей сборной продолжают экспериментировать и вызывают новых футболистов. Какова будет практическая польза от этого матча? Прежде всего игра поспособствует укреплению отношений между главным тренером и игроками. Во-вторых, футболисты, которые не имеют достаточной игровой практики в клубах, смогут проявить себя здесь, за их действиями на поле будет интересно понаблюдать», — цитирует Бышовца RT.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.