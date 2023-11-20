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20 ноября, 23:47

Булыкин считает, что футболисты сборной России получили удовольствие от матча с Кубой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Кубой.

«Для начала хотел бы поздравить всех болельщиков в нашей стране с победой сборной России. Здорово, что ребята так отнеслись к этому матчу, и, на мой взгляд, им стоит продолжать в том же духе. Именно этого от них и ожидают, когда они играют с не самыми сильными соперниками. Было заметно, что сами футболисты, как и поклонники национальной команды, получали удовольствие от этой игры», — приводит слова Булыкина RT.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1233943-bulykin-futbolisty-rossiya-udovolstvie
Дмитрий Булыкин
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