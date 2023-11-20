Радченко подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Радченко подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году.

«В данной ситуации сборная сделала все, что было запланировано. Тренерский штаб просмотрел много игроков — тех, кто уже играл, и новичков на будущее. Сложно сказать, прогрессирует ли сборная, ведь нет официальных матчей. Основная задача — посмотреть игроков на перспективу, с чем тренеры и справились. В сборной, как и в любом коллективе, нужно смотреть разных игроков, знакомиться с ними. Позитивных моментов много. Будем ждать официальных матчей, они будут. Смысл собирать сборную и играть есть, Россия ведь не распалась. Это сборная страны, она существовала, существует и будет существовать всегда», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).