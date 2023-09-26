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Булыкин о матчах сборной России с Камеруном и Кенией: «Вопрос уровня соперников сейчас не стоит»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

«Сейчас не стоит вопрос уровня соперников. Надо играть с теми, кого РФС смог найти, и сказать этим командам спасибо. Нужно проверять наших футболистов на международном уровне и дать молодым игрокам, которые в ближайшие годы будут определять судьбу сборной, получить необходимый опыт», — цитирует Булыкина «Спорт день за днем».

Сборная России должна провести товарищеский матч с Камеруном 12 октября. По информации «РБ Спорт», россияне также сыграют с Кенией 16 октября в Турции.

Источник: Спорт день за днем
Дмитрий Булыкин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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