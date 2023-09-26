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Сегодня, 18:55

Смертин верит, что Россия станет чемпионом мира по футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Смертин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин заявил, что сборная России может однажды стать чемпионом мира по футболу.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — цитирует Смертина Legalbet.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить до участия в соревнованиях сборные России до 17 лет, но исключил возвращение взрослых команд до окончания конфликта на Украине.

Источник: Legalbet
Алексей Смертин
Футбол
Сборная России по футболу
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