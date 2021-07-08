Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Ожидаемая процедура. Ничего просто так не бывает, а кто будет на его месте — сложно представить. От замены тренера ничего не изменится. Можно позлорадствовать, потому что он многим не нравился. Каков итог его работы? Нулевой, никакой. Можно даже сказать, что минусовой. Результат на чемпионате мира — это случайность. Это не система, а на авось. Все заработали хорошие деньги», — сказал Боярский «СЭ».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым.