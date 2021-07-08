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В Госдуме РФ отреагировали на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России

16:11
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Неоднозначно отношусь к этому решению, — сказал Свищев «СЭ». — Кого бы ни назначили, новому тренеру придется работать с этими же игроками. А у нас в чемпионате иностранцев больше, чем российских футболистов. Из-за чего так происходит? Россияне не соответствуют уровню ни еврокубков, ни РПЛ. Результат приглашения иностранцев — неудовлетворительное выступление на международных турнирах. Возьмем крутого тренера (такие у нас уже были), но ему придется работать с тем, что есть. Недостаточен уровень игроков. Нужно делать упор на развитие детско-юношеского футбола, там выращивать звезд. Тогда и тренерам мы облегчим вопрос формирования команды. А на хорошего тренера потратим много денег, но какой будет результат? Необходимо подтягивать футбол через молодежь».

Также Свищев высказал свое отношение к натурализации иностранных спортсменов.

«Одним из лучших игроков признан Марио Фернандес. Он натурализован. Почему бы не использовать этот инструмент дальше? Уже есть позитивный опыт Волосожар, Виктора Ана, Вика Уайлда. Они не только завоевали олимпийские медали, но еще и подтянули уровень в этих видах спорта. До Ана у нас не было никаких успехов на международном уровне в шорт-треке, а сейчас мы там завоевываем награды. Конечно, это не выход. Но если мы хотим сиюминутного результата, то это единственный путь», — добавил Свищев.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

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