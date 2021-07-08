Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Губерниев — об увольнении Черчесова: «В моих прекрасных эфирах он раскроется еще сильнее как оратор»

16:06
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Решение назревало. Смелость бывшего главного тренера и его выступление на всю страну сыграли с ним злую шутку. Он пытался держать удар и временами делал это неплохо. Желаю Станиславу Черчесову найти себя в каком-нибудь клубе, продолжать ярко работать. Может быть, в моих прекрасных эфирах он раскроется еще сильнее как оратор», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Опрос

проголосовало: 1698
Все опросы
Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова
РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым и его штабом
Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после левого пенальти
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости