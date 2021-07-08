Губерниев — об увольнении Черчесова: «В моих прекрасных эфирах он раскроется еще сильнее как оратор»
16:06
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Решение назревало. Смелость бывшего главного тренера и его выступление на всю страну сыграли с ним злую шутку. Он пытался держать удар и временами делал это неплохо. Желаю Станиславу Черчесову найти себя в каком-нибудь клубе, продолжать ярко работать. Может быть, в моих прекрасных эфирах он раскроется еще сильнее как оратор», — сказал Губерниев «СЭ».
Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым.
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