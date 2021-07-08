Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Решение назревало. Смелость бывшего главного тренера и его выступление на всю страну сыграли с ним злую шутку. Он пытался держать удар и временами делал это неплохо. Желаю Станиславу Черчесову найти себя в каком-нибудь клубе, продолжать ярко работать. Может быть, в моих прекрасных эфирах он раскроется еще сильнее как оратор», — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым.