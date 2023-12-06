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Игнатьев — о Севикяне: «Он выбрал Армению, чтобы получить шанс перейти в европейский клуб»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду Армении.

«Севикян предпочел синицу в руках. Ведь неизвестно, когда закончится отстранение сборной России от международных соревнований. Теперь он будет играть на высоком уровне и получит возможность проявить себя, чтобы получить шанс перейти в солидный европейский клуб. Как мы знаем, матчи национальных команд посещают скауты», — цитирует тренера RT.

Также Игнатьев считает, что кто-то мог посоветовать Эдгару принять это решение.

«На его выборе в пользу Армении могло сказаться и общение с родными. Возможно, кто-то мог подсказать или помочь Эдгару принять это решение», — отметил Игнатьев.

В конце августа 2023 года Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую российские сборные. 12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

Источник: RT
Футбол
Борис Игнатьев
Эдгар Севикян
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