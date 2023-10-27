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27 октября, 11:00

Борис Игнатьев назвал человека, которого считает главным виновником «письма 14-ти»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Борис Игнатьев.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Анатолий Бышовец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, в момент печально знаменитого «письма четырнадцати» помогавший в национальной команде Павлу Садырину, в интервью обозревателю «СЭ» назвал человека, которого считает главным виновником тех событий.

— Кого вы считаете главным виновником «письма 14»? И думаете ли, что-то событие похоронило потрясающую команду на много лет вперед?

— Главным виновником считаю Анатолия Бышовца, который переступил человеческую и педагогическую грань. Возможно, ему казалось, что, если он возьмет сборную, то все будет на высшем уровне. И он заблудился, ошибся.

Ту команду я назову самой талантливой возрастной группой за много десятилетий, которые нахожусь в футболе. Это были потенциальные футбольные Пушкины и Лермонтовы. Они могли очень многое о себе оставить для будущих поколений. Но ситуация оказалась плачевной по вине людей, которые не понесли при этом никакой ответственности. А пострадал один человек — Садырин. Многие не знают, насколько Пал Федорыч болезненно все это пропустил через себя. Он не мог это отторгнуть, отвернуться. И это сократило его пребывание в наших рядах.

— То есть вы считаете, что его тяжелая болезнь и ранняя смерть связаны с «письмом 14»?

— Да. Потому что видел все это в процессе нашего общения. Садырин был очень сильной личностью, но это отразилось на его здоровье.

Анатолий Бышовец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какие у вас сейчас отношения с Бышовцем?

— Никаких. Не то что я его сторонюсь, но, если вижу на футболе (а больше нигде его видеть не могу) — здороваюсь и не более того.

— А какие у вас отношения с инициатором «письма 14» из числа игроков Игорем Шалимовым? И как вы относитесь к нему как к тренеру?

— Такие же, как с Бышовцем. Я с ним не близок. Если где-то сталкиваемся — здороваемся и все. Но то, что тогда случилось, — уже история. Думаю, что он, став тренером, тоже осознал свою тогдашнюю неправоту. С ним как тренером тоже уже несколько раз поступали почти так же. И он наверняка в эти моменты вспоминал, как они поступили по отношению к Садырину.

У них были основания быть недовольными. Они уехали из позднего СССР и ранней России в серьезные клубы, где их обеспечивали всем. А потом приезжали в сборную, и на первой тренировке им выдали форму с баскетбольным кольцом. Они смеялись, а такой смех — это уход от работы. В РФС тогда не было денег, и доставали, что могли. Но они реагировали на это с мальчишеской запальчивостью. Не хотели и, наверное, не должны были быть взрослыми людьми и думали: раз я пришел в сборную, значит, меня должны всем обеспечить.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х

Анатолий Бышовец
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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