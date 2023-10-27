Борис Игнатьев подтвердил, что зарплата главного тренера сборной у него была 500 долларов в месяц

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, возглавлявший национальную команду с 1996 по 1998 год, в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил, что у него была зарплата 500 долларов в месяц.

— Правда ли, что у вас как у главного тренера сборной была зарплата 500 долларов в месяц?

— Такое время... И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шел куда-то работать со словами «вы мне такую зарплату сделайте». Может, это на сегодняшний день звучит постыдно. Но в тот момент мне виделось, что это очень интересная, престижная и необходимая работа.

— Борис Петрович, но 500 долларов... Я в «СЭ» в тот момент работал, мне 24 года было, и то больше получал. Как такое может быть? Как в РФС просто посмели предложить вам такую зарплату? Это же неуважение!

— Так и отдали бы мне пятьдесят, ха-ха! Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это может быть неправильно, но такое было время.