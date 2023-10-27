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27 октября, 10:45

Игнатьев объяснил, почему после пента-трика Саленко в ворота Камеруна форвард ни разу не сыграл при Романцеве

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Олег Саленко (справа) в матче против Камеруна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, с 1994 по 1996 год помогавший Олегу Романцеву, в интервью обозревателю «СЭ» высказал версию, почему Олег Саленко после пента-трика в ворота Камеруна на ЧМ-1994 ни разу не сыграл после смены Павла Садырина на Романцева.

— Забить пять голов в одном матче на ЧМ больше не удавалось никому и никогда.

— Сколько же я слышал разговоров после ЧМ-94, сколько скептиков сразу проснулось! «Кому он забил», «это дело случая», «надо было другим забивать»... Забивать надо всем, против кого играешь. Но если не умеешь этого делать, то не сделаешь даже на тренировке. А Саленко был наделен божьей искрой, и он сделал невозможное. Оставив после себя след в истории мирового футбола. Игрок российской команды стал лучшим бомбардиром и рекордсменом чемпионата мира!

— Объясните загадочный факт про Саленко. Почему Романцев ни разу не вызвал его в сборную? Получается, пять голов Камеруну стали его последним матчем за нее.

— У двух Олегов были свои представления об игре. Бесковский, романцевский подход подразумевал четкое понимание, что делать в той или иной ситуации. Саленко же — игрок размаха, непредсказуемости. Зажать его в рамки было очень сложно, это могло только испортить. Романцев, думаю, брал всех тех, кто понимал и принимал суть его игры и тренировочной работы. Других объяснений, кроме чисто футбольных, у меня нет.

— Какой-то контакт с Саленко у вас сохранился?

— Сейчас в свете всех событий — нет. Но, когда я помогал Семину в Киеве, мы изредка общались.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х

Олег Романцев
Олег Саленко
Футбол
Борис Игнатьев
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