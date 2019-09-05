Блиц-опрос Комличенко об истории чемпионатов Европы. Видео
Нападающий сборной России Николай Комличенко прошел блиц-опрос, в ходе которого компьютер задал ему вопросы об истории чемпионатов Европы.
— Лучший результат нашей сборной на чемпионатах Европы?
— Мы выигрывали его, правильно? В 1960-м (верно)
— Парный город Санкт-Петербурга на Евро-2020?
— Копенгаген! (верно)
— Где пройдет матч-открытие Евро-2020?
— Не знаю... (в Риме)
— Где пройдет финал Евро-2020?
— В Англии, в Лондоне. (верно)
— Лучшие бомбардиры в истории Евро?
— Криштиану, точно знаю. Еще одного не могу сказать... Ааа, Платини? Как я его не мог назвать?
— Имя талисмана Евро-2020?
— Не помню... Не знаю, точнее. Скиллзи? Даже не знал
— Сколько городов примут Евро-2020?
— 10-12. 12!
— Кто из топ-сборных никогда не побеждал на Евро?
— Французы выигрывали, Италия — тоже. А Бельгия считается топ-страной? Тогда они и англичане (верно)
— Где смотрели Евро-2008? Чем запомнилось?
— Мне было 13 или 14 лет, дома с родителями смотрел. Запомнилось результатом сборной России плюс потом несколько человек наших уехали в топ-чемпионаты. Мне тогда еще больше захотелось играть, заниматься футболом. Потом появились футболисты, на которых я мог равняться.
Итоговый результат Николая Комличенко: 5,5 из 8.
Форвард сборной России @TeamRussia ?? Николай Комличенко прошел блиц-опрос? по истории чемпионатов Европы.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 5, 2019
Успешно или нет — ответ в видео! pic.twitter.com/h2e0IuZnLH