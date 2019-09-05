Блиц-опрос Комличенко об истории чемпионатов Европы. Видео

Нападающий сборной России Николай Комличенко прошел блиц-опрос, в ходе которого компьютер задал ему вопросы об истории чемпионатов Европы.

— Лучший результат нашей сборной на чемпионатах Европы?

— Мы выигрывали его, правильно? В 1960-м (верно)

— Парный город Санкт-Петербурга на Евро-2020?

— Копенгаген! (верно)

— Где пройдет матч-открытие Евро-2020?

— Не знаю... (в Риме)

— Где пройдет финал Евро-2020?

— В Англии, в Лондоне. (верно)

— Лучшие бомбардиры в истории Евро?

— Криштиану, точно знаю. Еще одного не могу сказать... Ааа, Платини? Как я его не мог назвать?

— Имя талисмана Евро-2020?

— Не помню... Не знаю, точнее. Скиллзи? Даже не знал

— Сколько городов примут Евро-2020?

— 10-12. 12!

— Кто из топ-сборных никогда не побеждал на Евро?

— Французы выигрывали, Италия — тоже. А Бельгия считается топ-страной? Тогда они и англичане (верно)

— Где смотрели Евро-2008? Чем запомнилось?

— Мне было 13 или 14 лет, дома с родителями смотрел. Запомнилось результатом сборной России плюс потом несколько человек наших уехали в топ-чемпионаты. Мне тогда еще больше захотелось играть, заниматься футболом. Потом появились футболисты, на которых я мог равняться.

Итоговый результат Николая Комличенко: 5,5 из 8.