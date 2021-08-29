Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В сентябре сборная России проведет матчи против сборных Хорватии (1 сентября, Москва, «Лужники»), Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и Мальты (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).