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Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

19:06
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В сентябре сборная России проведет матчи против сборных Хорватии (1 сентября, Москва, «Лужники»), Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и Мальты (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры