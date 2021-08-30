РФС продлил контракт с техническим спонсором до 2026 года

Российский футбольный союз и adidas заключили соглашение о продлении технического спонсорства до 2026 года. Компания продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды.

В рамках сотрудничества организации продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России, создавая новые возможности для доступа к футболу и подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России. Соглашением предусмотрено выделение дополнительных средств для реализации совместных социальных проектов, которые позволят большему количеству людей попробовать себя в футболе. Ключевыми стратегическими направлениями станут развитие детско-юношеского футбола, а также женского футбола.

Немецкая компания является официальным техническим партнером РФС и предоставляет экипировку для всех сборных команд с 2008 года.