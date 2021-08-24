Александр Дюков рассказал, когда можно будет рассчитывать на стабильные и успешные выступления сборной России

Президент РФС Александр Дюков высказался о результатах сборной России.

«Три года назад наша сборная занимала 49-е место в ФИФА, а сегодня мы 41-е, поэтому использовать определение «падение», наверное, не слишком правильно. Безусловно, мы неудачно выступили на чемпионате Европы.

Это факт, но, с другой стороны, если посмотреть на всю историю российского футбола, если оглянуться на 30 лет назад и попытаться посчитать наши достижения в футболе, то, наверное, можем назвать победу над сборной Франции в 1999 году. Эта сборная была тогда чемпионом мира. Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году. Было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году. По сути, можно говорить о каких-то вспышках, и, к сожалению, в течение какого-то продолжительного времени мы не можем пока регулярно демонстрировать устойчивые и успешные результаты выступлений. Это, к сожалению, на данный момент закономерно.

Чтобы успешно выступать на протяжении продолжительного времени, мало быть лидерами только по стадионам и большим аренам, мы должны еще входить в число таких лидеров по таким направлениям, как массовость футбола, количество и уровень подготовки тренеров, инфраструктура, поля и манежи, которые есть в распоряжении нашего детского и юношеского футбола, как система соревнований для юношей, которая бы позволяла нашим детям прогрессировать. И здесь, по этим показателям, мы являемся середняками.

Но задачи по выходу в число лидеров по этим направлениям не то что стоят — мы уже приступили к их реализации. Реализуется несколько стратегических программ, которые, безусловно, в ближайшее время смогут вывести нас в число лидеров по этим показателям. Тогда будут все основания рассчитывать на стабильные и успешные выступления нашей сборной. Понятно, что все реформы и изменения в юношеском и детском футболе потребуют времени, — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).