Первый канал покажет матчи сборной России с Хорватией и Кипром

Первый канал проведет прямые трансляции матчей отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу Россия — Хорватия и Кипр — Россия.

Соперниками россиян по группе H также являются сборные Мальты, Словении и Словакии. После двух побед и одного поражения российская команда делит в группе лидерство с хорватами. Матч с ними будет первой игрой, которую сборная России проведет под руководством нового главного тренера — Валерия Карпина.

1 сентября

21.35 Россия — Хорватия

4 сентября

18.45 Кипр — Россия