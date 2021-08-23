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Первый канал покажет матчи сборной России с Хорватией и Кипром

20:25
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Первый канал проведет прямые трансляции матчей отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу Россия — Хорватия и Кипр — Россия.

Соперниками россиян по группе H также являются сборные Мальты, Словении и Словакии. После двух побед и одного поражения российская команда делит в группе лидерство с хорватами. Матч с ними будет первой игрой, которую сборная России проведет под руководством нового главного тренера — Валерия Карпина.

1 сентября

21.35 Россия — Хорватия

4 сентября

18.45 Кипр — Россия

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры