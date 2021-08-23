Первый канал покажет матчи сборной России с Хорватией и Кипром
20:25
Первый канал проведет прямые трансляции матчей отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу Россия — Хорватия и Кипр — Россия.
Соперниками россиян по группе H также являются сборные Мальты, Словении и Словакии. После двух побед и одного поражения российская команда делит в группе лидерство с хорватами. Матч с ними будет первой игрой, которую сборная России проведет под руководством нового главного тренера — Валерия Карпина.
1 сентября
21.35 Россия — Хорватия
4 сентября
18.45 Кипр — Россия
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