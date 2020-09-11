Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не предлагал ему вернуться в национальную команду.

«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

34-летний вратарь принял решение завершить карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира, где россияне пробились в четвертьфинал турнира.