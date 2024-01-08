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Ахмедов: «Матч с Россией возможен в 2024-м. Узбекистану необходимы товарищеские игры с сильными соперниками»

Алина Савинова
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Вице-президент Узбекистанской ассоциации футбола Одил Ахмедов считает возможным проведение товарищеского матча со сборной России в текущем году.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Сейчас сборная Узбекистана играет на Кубке Азии, и мы полностью сконцентрированы на этом турнире. В дальнейшем после окончания континентального первенства будем планировать товарищеские матчи, поэтому переговоры с РФС возможны. Матч со сборной России возможен в этом году. У нас запланированы игры отбора к чемпионату мира, будут свободные дни ФИФА, поэтому в эти паузы возможно организовать товарищескую встречу между командами Узбекистана и России. Нам необходимы товарищеские игры с сильными соперниками», — приводит Sport24 слова Ахмедова.

В декабре 2023 года стало известно, что сборная России проведет товарищескую игру против Сербии в Москве в марте 2024 года.

В 2023 году сборная России провела восемь матчей. Команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и один раз проиграла молодежке Египта (1:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-610549-akhmedov-match-s-rossiyey-vozmozhen-v-etom-godu-uzbekistanu-neobkhodimy-tovarishcheskiye-igry-s-silnymi-sopernikami
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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