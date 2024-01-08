Дюрица заявил, что не пожал бы Широкову руку из-за оскорбления Словакии

Бывший игрок «Сатурна» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал, почему не пожал бы руку экс-игроку национальной команды России Роману Широкову.

В 2011 году сборная России обыграла Словакию в квалификации к Евро-2012 (1:0). После матча Широков сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?».

«Широков — человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошел Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится». Меня эти слова все равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Он также вспомнил, что не думал об этих словах на Евро-2016, где Словакия обыграла Россию со счетом 2:1. Он отметил, что у него не было злости или обиды на Широкова.

«Слишком много времени прошло, я уже об этом забыл. Но, слова могут вернуться бумерангом», — добавил Дюрица.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Также на его счету 150 матчей в составе «Локомотива», за который он выступал с 2009 по 2016 год. За московский клуб он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

За национальную сборную он провел 91 матч, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.