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Агент Сафонов: «Тюкавин доказал, что достоин играть за сборную. Жду от него гола в матче с Ираном»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что у футболиста есть все шансы забить в товарищеском матче с Ираном.

«Тюкавин доказал своей игрой, что достоин играть за сборную. Это не блат и не что-то подобное. Он в четырех играх подряд забивал голы, он в отличных кондициях находится, поэтому Константин покажет хороший уровень в сборной. Для него вызов в сборную — честь. Он никогда не скрывал, что у него спортивная семья, где отец был чемпионом мира по хоккею с мячом. Парень мечтал быть в сборной. Жду от него гола в матче с Ираном. Он забивал в молодежке, в чемпионате забивал, в кубке забивал, а сейчас ждем гол за взрослую сборную», — приводит Sport24 слова агента.

Товарищеский матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-agent-tyukavin-dokazal-svoyey-igroy-chto-dostoin-igrat-za-sbornuyu-zhdu-ot-nego-gola-v-matche-s-iranom
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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