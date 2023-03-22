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Сегодня, 13:41

Газзаев назвал Иран самым серьезным соперником сборной России за последнее время

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«За последнее время Иран — самый серьезный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран — одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной! Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной. Сейчас у нас нет турнирных обязательств. Но интересно посмотреть на игру нашей команды, как она будет выглядеть с точки зрения тактики, в индивидуальных позициях, в командном взаимодействии и, конечно, агрессивно и активно играть в атаке», — сказал Газзаев «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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