Газзаев назвал Иран самым серьезным соперником сборной России за последнее время

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«За последнее время Иран — самый серьезный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран — одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной! Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной. Сейчас у нас нет турнирных обязательств. Но интересно посмотреть на игру нашей команды, как она будет выглядеть с точки зрения тактики, в индивидуальных позициях, в командном взаимодействии и, конечно, агрессивно и активно играть в атаке», — сказал Газзаев «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.