Агент Шпинев — о травме Чернова: «В расположении сборной, наверное, нужны полностью дееспособные футболисты»

Агент Вадим Шпинев прокомментировал включение в расширенный состав сборной России на мартовский сбор защитника «Спартака» Никиты Чернова.

Ранее 27-летний получил травму в матче 18-го тура чемпионата Росии «Спартак» — «Урал» (2:2).

«Мне сложно сказать по поводу того, поедет ли он в расположение сборной или нет. В расположении сборной, наверное, нужны футболисты дееспособные полностью. Сбор короткий, он меньше десяти дней. Решение будет принимать главный врач и, конечно, главный тренер сборной Валерий Георгиевич — приезжать или нет Никите», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

На счету Чернова два матча в составе национальной команды. В последний раз он играл за сборную страны в матче квалификации Евро против сборной Австрии (0:1), который прошел 14 июня 2015 года.

Сбор национальной команды России в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.