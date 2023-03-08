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Черчесов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это классные мастера, которые могут помочь сборной»

Вячеслав Короткин
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Георгий Кудинов
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в данный момент возглавляющий венгерский «Ференцварош», прокомментировал новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

— Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за нее. Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство — и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами. И только после этого получили вызовы.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Клаудиньо и&nbsp;Малком. Станислав Черчесов: «К натурализации Малкома и Клаудиньо отношусь нормально. Но мы в сборной не просили никого сменить гражданство»

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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