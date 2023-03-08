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Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек. Не думаю, что его история с Карпиным сказалась на невызове в сборную»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз в комментарии для «СЭ» отреагировал на непопадание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте.

Озбилиз и Дзюба вместе выступали за «Спартак» с июля 2014 по февраль 2015 года.

«Не думаю, что индивидуальный конфликт с Карпиным сказался на невызове Артема в сборную. Если бы Карпин хотел его вызвать, то сделал бы это. Были моменты, когда он не вызывал Дзюбу. Артем сам сказал в недавнем интервью, что конфликта не было. Надо Карпина спросить! Дзюба — характерный человек, но неконфликтный», — сказал Озбилиз «СЭ».

Артем Дзюба не выступал за сборную России после Евро-2020. 34-летний форвард делит звание лучшего бомбардира национальной команды с Александром Кержаковым — у обоих по 40 голов.

Арас Озбилис
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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