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4 марта, 23:30

Барбоза: «Дзюба всегда должен вызываться в сборную России»

Барбоза считает, что Дзюба всегда должен вызываться в сборную России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Есть игроки, которые уже показывали определенный уровень, они вызываются в сборную. Не думаю, что эти три матча сильно влияют. Дзюба всегда должен вызываться в сборную. Он заслуживает это. Не думаю, что в истории российского футбола есть много таких хороших нападающих, как Дзюба», — сказал Барбоза «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него первыми в составе железнодорожников.

Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Паулу Барбоза
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