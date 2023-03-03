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Петржела назвал Аршавина легендой сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил карьеры Андрея Аршавина и Артема Дзюбы.

«Может ли Дзюба считаться таким же успешным игроком, как Аршавин? Аршавин — легенда сборной России и «Зенита», гений. Про Дзюбу такого сказать не могу. Да, Артем — хороший игрок, забил много мячей за национальную команду и «Зенит», был важным игроком на ЧМ-2018, но ставить его его в один ряд с Андреем Аршавиным невозможно. Уровень их таланта нельзя сравнивать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Всего за карьеру Андрей Аршавин провел 627 матчей, забил 139 мячей и отдал 186 результативных передач. Артем Дзюба записал на свой счет 195 забитых голов и 106 результативных передач в 528-ми матчах за всю карьеру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-arshavin-legenda-sbornoj-rossii-genij-pro-dzyubu-takogo-skazat-ne-mogu/
Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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