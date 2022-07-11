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«Абаскаль в «Спартаке» — это игра в русскую рулетку!» Легендарный защитник разбирает разгром от «Зенита»

Александр Львов
Обозреватель
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Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Мнение Юрия Никифорова.
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Спартак
Голы
Сергеев, 29 (1:0), Малком, 34 (2:0), Вендел, 46 (3:0), Кассьерра, 90+3 (4:0)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос (Ерохин, 86) Алип Барриос Вендел (Круговой, 77) Клаудиньо Кузяев Сутормин (Бакаев, 70) Малком (Мостовой, 77) Сергеев (Кассьерра, 69)
Спартак
Селихов Рыбус Джикия Чернов (Рассказов, 76) Умяров Игнатов (Зиньковский, 46) Хлусевич (Литвинов, 61) Зобнин (Пруцев, 76) Денисов Соболев (Николсон, 60) Промес
Предупреждения
Барриос 89’  -  Чернов 57’, Николсон 88’
Судьи
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа) Ковалев (Реутов)
ВАР
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир)

— Чего-чего, а такого разгрома я никак не ожидал, — признался Юрий Никифоров в разговоре с «СЭ». — Проиграть 0:4 — это уже за гранью!

— Ты правда надеялся, что 10-я команда чемпионата способна на чудо в матче с чемпионом?

— Представь себе, верил! Ведь это Суперкубок. И в матчах такого статуса команда способна сотворить невозможное. А «Спартак» испокон веков считался кубковым бойцом. И в недавнем финале с «Динамо» это подтвердил.

— При этом «Спартак» неплохо смотрелся в первые полчаса. А Джикия и Денисов даже могли забить. Почему после этого все рухнуло?

— Об этом можно лишь догадываться. Возможно, остудил пыл гол Сергеева. Возможно, резко начав, к середине тайма «Спартак» подсел физически — к концу предсезонной работы такое случается. «Зенит» же не сбавлял оборотов от звонка до звонка, прессингуя по всему полю. Причем в этом участвовали все, включая Малкома, Вендела, Барриоса и Клаудиньо. А ведь бразильцы не большие любители двигаться без мяча. И в том, что они четко выполняли тренерскую установку, огромная заслуга Сергея Семака.

— Все голы «Зенита» пришли из центральной зоны. Это следствие недостаточной сыгранности Джикии и Чернова?

— Только в какой-то мере. Но ведь нельзя снимать вину за пропущенные голы и с Умярова, который потерял мяч перед штрафной, чем идеально воспользовался Сергеев. Или с Литвинова, который «привез» четвертый гол. Да и Денисов не всегда успевал в этой зоне помогать Джикии и Чернову, которые только притираются в новом сочетании. И как тут не повздыхать по поводу ухода Айртона с Жиго... Хотя и при них проблема надежности и стабильности обороны «Спартака» время от времени всплывала. А сейчас, похоже, станет еще острее.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль оказался не готов к «Зениту»

«Зенит» — чемпион еще и по трансферам. Ушли Дзюба, Азмун, Алберто, Ракицкий и Оздоев, но команда сохранила игровую мощь"

— У «Зенита» в этой линии тоже есть потери — ушел Ракицкий, не играет Ловрен. Но ощущения, что она стала слабее, не возникает.

— Не возникает потому, что центр обороны закрыли Чистяков и Алип, к которым добавился Дуглас Сантос. Есть еще очень симпатичный фланговый защитник Круговой. Вообще, по части своевременных и интересных приобретений «Зенит» тоже чемпион. Вот ушли такие ключевые игроки, как Дзюба, Азмун, Юри Алберто, Ракицкий, Оздоев, а команда сохранила прежнюю игровую мощь, практически без промахов пополняется нужными исполнителями. Причем выжимает максимум из российского рынка. Так, в Питере появились Мостовой, Кузяев, Сутормин, Круговой, Сергеев, Бакаев.

— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?

— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно. В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву, у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; обладатель Суперкубка России.

— А примет ли Бакаева «вираж»?

— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.

— Как тебе Зиньковский, про которого говорят, что в «Спартаке» он станет вторым Цымбаларем?

— Давай не будем загадывать. То, что парень с головой, техникой, хорошим пасом, видно. Выход Антона во втором тайме внес живинку в игру «Спартака», она сразу же пошла через него. Он и открывался хорошо, и партнеров не забывал. Это атакующий хавбек, способный не только поддержать атаку на любом фланге, но и завершить ее. При этом давай повременим с авансами. Ведь в «Спартаке» ему предстоит столкнуться с тем, что помешало раскрыться Бакаеву. И требования к нему будут намного выше, чем в «Крыльях». Что касается сравнения с Цымбаларем, то здесь я полностью согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, который недавно сказал, что «второго Цымбаларя» не было и не будет. Тем более что Антон в технике Илье уступает.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Артем Ребров. Пока цирк со сменой тренеров в «Спартаке» будет продолжаться — такие 0:4 будут снова и снова. Рабинер — о Суперкубке

«Спартак» ждет очередной переходный сезон"

— Столкновение Зиньковского с Одоевским в штрафной — это пенальти?

— Если Зиньковский успел протолкнуть мяч, то пенальти. Нет — значит, все в рамках правил. Но ясности, чтобы разобраться в этом, телевизионная картинка не внесла. Может быть, отвечавший за ВАР арбитр Карасев поэтому и воздержался от вынесения карательного приговора.

— Что нужно делать тренеру, когда на 47-й минуте его команда пропускает третий гол?

— Попытаться что-то изменить в игре, в составе. Если, конечно, у него есть такая возможность. Причем для Абаскаля ситуация усугублялась еще и тем, что он несколько минут назад говорил футболистам в раздевалке, что еще не все потеряно, что надо прибавить в том-то и том-то. А как только они вышли на поле, то тут же получили третий гол от Вендела. Было от чего впасть в ступор. Тут и самый опытный тренер чудес не сотворит! А судя по биографии, в свои 33 Абаскаль тренерского пороха еще и не нюхал. И в Испании я о его футбольных заслугах никогда ничего не слышал. Так что эксперимент с его приглашением в «Спартак» можно сравнить с игрой в русскую рулетку. Хотя, как говорится, хозяин — барин.

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Иван Сергеев.

— Как оценишь дебют Рыбуса?

— Добротный, проверенный временем и российским футболом защитник. Выглядел достаточно уверенно. И на его фланге у «Спартака» было меньше хлопот, чем на фланге Хлусевича. Но проблемы в этой линии по-прежнему остаются. И сейчас самое время, когда молодым открывается дорога в состав. Так что тот же Литвинов пусть пробивается, доказывает. А Рыбус будет ему помогать.

— Суперкубок дал ответ на вопрос, что ждет в сезоне «Зенит» и «Спартак»?

— С «Зенитом» все просто. По составу, подбору исполнителей и их уровню он главный претендент на чемпионство. Со «Спартаком» сложнее. Пока сплошные вопросы. А значит, впереди очередной переходный сезон. Как говорится, за работу, товарищи!

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Спартаку» нужно забыть про конкуренцию с «Зенитом». Угрозы бойкота ударили по Абаскалю и игрокам

Юрий Никифоров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
33
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