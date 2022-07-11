«Абаскаль в «Спартаке» — это игра в русскую рулетку!» Легендарный защитник разбирает разгром от «Зенита»

Мнение Юрия Никифорова.

— Чего-чего, а такого разгрома я никак не ожидал, — признался Юрий Никифоров в разговоре с «СЭ». — Проиграть 0:4 — это уже за гранью!

— Ты правда надеялся, что 10-я команда чемпионата способна на чудо в матче с чемпионом?

— Представь себе, верил! Ведь это Суперкубок. И в матчах такого статуса команда способна сотворить невозможное. А «Спартак» испокон веков считался кубковым бойцом. И в недавнем финале с «Динамо» это подтвердил.

— При этом «Спартак» неплохо смотрелся в первые полчаса. А Джикия и Денисов даже могли забить. Почему после этого все рухнуло?

— Об этом можно лишь догадываться. Возможно, остудил пыл гол Сергеева. Возможно, резко начав, к середине тайма «Спартак» подсел физически — к концу предсезонной работы такое случается. «Зенит» же не сбавлял оборотов от звонка до звонка, прессингуя по всему полю. Причем в этом участвовали все, включая Малкома, Вендела, Барриоса и Клаудиньо. А ведь бразильцы не большие любители двигаться без мяча. И в том, что они четко выполняли тренерскую установку, огромная заслуга Сергея Семака.

— Все голы «Зенита» пришли из центральной зоны. Это следствие недостаточной сыгранности Джикии и Чернова?

— Только в какой-то мере. Но ведь нельзя снимать вину за пропущенные голы и с Умярова, который потерял мяч перед штрафной, чем идеально воспользовался Сергеев. Или с Литвинова, который «привез» четвертый гол. Да и Денисов не всегда успевал в этой зоне помогать Джикии и Чернову, которые только притираются в новом сочетании. И как тут не повздыхать по поводу ухода Айртона с Жиго... Хотя и при них проблема надежности и стабильности обороны «Спартака» время от времени всплывала. А сейчас, похоже, станет еще острее.

«Зенит» — чемпион еще и по трансферам. Ушли Дзюба, Азмун, Алберто, Ракицкий и Оздоев, но команда сохранила игровую мощь"

— У «Зенита» в этой линии тоже есть потери — ушел Ракицкий, не играет Ловрен. Но ощущения, что она стала слабее, не возникает.

— Не возникает потому, что центр обороны закрыли Чистяков и Алип, к которым добавился Дуглас Сантос. Есть еще очень симпатичный фланговый защитник Круговой. Вообще, по части своевременных и интересных приобретений «Зенит» тоже чемпион. Вот ушли такие ключевые игроки, как Дзюба, Азмун, Юри Алберто, Ракицкий, Оздоев, а команда сохранила прежнюю игровую мощь, практически без промахов пополняется нужными исполнителями. Причем выжимает максимум из российского рынка. Так, в Питере появились Мостовой, Кузяев, Сутормин, Круговой, Сергеев, Бакаев.

— Как думаешь, что ждет в «Зените» Бакаева, который так и не сумел стать одним из лидеров «Спартака»?

— В этом вопросе все зависит от него самого. Да, в «Спартаке» у Зелимхана не получилось выйти на лидирующие позиции. Но ведь на то были свои причины. Поверь, заиграть в команде, где каждый сезон появляются новые тренеры, меняются партнеры и которую постоянно сотрясают проблемы, очень сложно. В «Зените» всего этого нет. Семак уже дал понять, что доверяет Бакаеву, у него качественные партнеры, которые его приняли. В такой обстановке грех не заиграть.

— А примет ли Бакаева «вираж»?

— Пусть он спросит Дзюбу о том, как стать в Питере своим. Сумеет понять — станет.

— Как тебе Зиньковский, про которого говорят, что в «Спартаке» он станет вторым Цымбаларем?

— Давай не будем загадывать. То, что парень с головой, техникой, хорошим пасом, видно. Выход Антона во втором тайме внес живинку в игру «Спартака», она сразу же пошла через него. Он и открывался хорошо, и партнеров не забывал. Это атакующий хавбек, способный не только поддержать атаку на любом фланге, но и завершить ее. При этом давай повременим с авансами. Ведь в «Спартаке» ему предстоит столкнуться с тем, что помешало раскрыться Бакаеву. И требования к нему будут намного выше, чем в «Крыльях». Что касается сравнения с Цымбаларем, то здесь я полностью согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, который недавно сказал, что «второго Цымбаларя» не было и не будет. Тем более что Антон в технике Илье уступает.

«Спартак» ждет очередной переходный сезон"

— Столкновение Зиньковского с Одоевским в штрафной — это пенальти?

— Если Зиньковский успел протолкнуть мяч, то пенальти. Нет — значит, все в рамках правил. Но ясности, чтобы разобраться в этом, телевизионная картинка не внесла. Может быть, отвечавший за ВАР арбитр Карасев поэтому и воздержался от вынесения карательного приговора.

— Что нужно делать тренеру, когда на 47-й минуте его команда пропускает третий гол?

— Попытаться что-то изменить в игре, в составе. Если, конечно, у него есть такая возможность. Причем для Абаскаля ситуация усугублялась еще и тем, что он несколько минут назад говорил футболистам в раздевалке, что еще не все потеряно, что надо прибавить в том-то и том-то. А как только они вышли на поле, то тут же получили третий гол от Вендела. Было от чего впасть в ступор. Тут и самый опытный тренер чудес не сотворит! А судя по биографии, в свои 33 Абаскаль тренерского пороха еще и не нюхал. И в Испании я о его футбольных заслугах никогда ничего не слышал. Так что эксперимент с его приглашением в «Спартак» можно сравнить с игрой в русскую рулетку. Хотя, как говорится, хозяин — барин.

— Как оценишь дебют Рыбуса?

— Добротный, проверенный временем и российским футболом защитник. Выглядел достаточно уверенно. И на его фланге у «Спартака» было меньше хлопот, чем на фланге Хлусевича. Но проблемы в этой линии по-прежнему остаются. И сейчас самое время, когда молодым открывается дорога в состав. Так что тот же Литвинов пусть пробивается, доказывает. А Рыбус будет ему помогать.

— Суперкубок дал ответ на вопрос, что ждет в сезоне «Зенит» и «Спартак»?

— С «Зенитом» все просто. По составу, подбору исполнителей и их уровню он главный претендент на чемпионство. Со «Спартаком» сложнее. Пока сплошные вопросы. А значит, впереди очередной переходный сезон. Как говорится, за работу, товарищи!