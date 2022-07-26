Переговоры судей на Суперкубке: почему не дали пенальти на Зиньковском, как Карасев упрекнул Соболева, а Джикия услышал жесткий ответ арбитра
РФС опубликовал видео о работе арбитров на Суперкубке России, в котором «Зенит» уверенно обыграл «Спартак» со счетом 3:0.
Получилось интересно.
В частности, у многих были вопросы по решению не поставить пенальти в ворота «Зенита» на Зиньковском, которого сбил голкипер Одоевский.
Видео от РФС показывает, как судьи обсуждали эпизод по связи и почему главный арбитр Владимир Москалев не указал на точку.
ВАР Сергей Карасев подсказал, что рефери принял правильное решение, зафиксировав фол Зиньковского на Чистякове.
— Вратарь сносит, не играя в мяч. Смотри, смотри. Володь, ты дал фол на Чистякове — он его в спину пронес, да?
— Да-да, там фол со стороны Зиньковского.
— Возобновляй игру. Да, есть контакт руки и спины.
Затем Москалев объясняет свое решение игрокам «Спартака», которые спорили с арбитром.
— Там фол был. Сначала Зина подтолкнул, а потом уже контакт пошел, я это видел. Толкнул, да, — сказал арбитр.
В первом тайме Москалев несколько раз общался с игроками «Спартака», которым не нравились решения арбитра.
— Фол? Сутормин в меня влетает — это не фол? — подошел с вопросом к судье Роман Зобнин.
— Там игровой момент, Ром. Игровой момент был. Сейчас тоже влетел. Просто фол. Они желтую просят.
Затем Москалев чуть жестче общался с игроками «Спартака» и потребовал, чтобы было меньше апелляций.
— Ром, я хочу разговаривать с ним, Ром, отходи! — обратился он к Зобнину и затем переговорил с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.
— Гео, давай не надо ко мне бегать. Нет, это не желтая, Гео! Я знаю, как все играют, мы это прошли сейчас. Вы не хотите желтые эти. Мы любое касание не будем давать! Там просто касание с рукой было, это фол, Гео! И не бегай за мной, не бегай ко мне больше!
Москалева после диалога с Джикией поддержал Карасев, который даже упрекнул Соболева за реакцию на стык. Якобы нападающий «Спартака» схватился за лицо, хотя контакт с игроком «Зенита» был в плечо.
— Володя, все хорошо. Он положил ему руку на плечо, чего он за лицо держится?
— Я понял, да, спасибо!
И затем снова Москалев общается с самим Соболевым, объясняя, как он оценил эпизод:
— Я видел, да, он просто коснулся рукой уха! Понял? Играйте до конца, хорошо?
По голу Сергеева на поле у спартаковцев возникла масса вопросов из-за столкновения Кузяева и Умярова. Однако видеоповтор убеждает: рефери верно решил продолжить игру. И в ходе переговоров арбитры быстро приняли решение, что мяч был выбит у Умярова без нарушения правил.
— Володя, слушай меня! Все хорошо, гол забит верно. Кузяев выбил мяч, а Умяров ему наступил сверху, поэтому фола никакого нет. Чистая игра в мяч.
— Я так и видел, Геннадьевич, спасибо!
В перерыве бригада судей обсуждала игру и ход встречи.
— Тьфу-тьфу, пока без грубостей и хамства.
— Да-да, они понимают все. Чуть-чуть там им объяснили, и все.
— На скамейках там нормально все? — вопрос Москалева к резервному судье Кириллу Левникову.
— Нормально все, спокойно. Чуть-чуть спрашивают, но в целом все хорошо.
Во втором тайме все равно претензии игроков «Спартака» к Москалеву продолжились. Например, спорить подходил Александр Соболев.
— Саша, аккуратней, давай без этих вот. Специально не надо ходить, хорошо? Саш, не надо, успокойся!
После перерыва, если не считать эпизода с Зиньковским, сложностей для судей практически не было. А самый напряженный момент — стычка в штрафной «Зенита», когда Москалеву пришлось разнимать игроков и переходить на английский: «Go back (отойди)!» Карасев при этом подсказал, что надо дать желтую карточку Барриосу.
После матча судьи поздравляли друг друга и были довольны работой. «Молодцы, братья! — обратился к бригаде Москалев. — Нюансы есть, но это как всегда».
В судейской автографами был расписан мяч с игры на память, а под конец ролика к арбитрам с поздравлениями зашел менеджер судей РПЛ Николай Иванов.
Атмосферное видео РФС о работе рефери — то, чего не хватает клубам и зрителям в премьер-лиге. Неслучайно свой ролик медиаслужба РФС называет прорывным.
Такого освещения действий арбитров, демонстрации их переговоров, обсуждений эпизодов, разговоров с игроками российскому футболу не хватает.
Если хотя бы часть внутренней судейской кухни была бы показана в эфире во время матчей, вопросов к арбитрам наверняка было бы меньше.