Переговоры судей на Суперкубке: почему не дали пенальти на Зиньковском, как Карасев упрекнул Соболева, а Джикия услышал жесткий ответ арбитра

РФС выложил фактурное видео.

РФС опубликовал видео о работе арбитров на Суперкубке России, в котором «Зенит» уверенно обыграл «Спартак» со счетом 3:0.

Получилось интересно.

В частности, у многих были вопросы по решению не поставить пенальти в ворота «Зенита» на Зиньковском, которого сбил голкипер Одоевский.

Видео от РФС показывает, как судьи обсуждали эпизод по связи и почему главный арбитр Владимир Москалев не указал на точку.

ВАР Сергей Карасев подсказал, что рефери принял правильное решение, зафиксировав фол Зиньковского на Чистякове.

— Вратарь сносит, не играя в мяч. Смотри, смотри. Володь, ты дал фол на Чистякове — он его в спину пронес, да?

— Да-да, там фол со стороны Зиньковского.

— Возобновляй игру. Да, есть контакт руки и спины.

Стоп-кадр из видео. РФС

Затем Москалев объясняет свое решение игрокам «Спартака», которые спорили с арбитром.

— Там фол был. Сначала Зина подтолкнул, а потом уже контакт пошел, я это видел. Толкнул, да, — сказал арбитр.

В первом тайме Москалев несколько раз общался с игроками «Спартака», которым не нравились решения арбитра.

— Фол? Сутормин в меня влетает — это не фол? — подошел с вопросом к судье Роман Зобнин.

— Там игровой момент, Ром. Игровой момент был. Сейчас тоже влетел. Просто фол. Они желтую просят.

Стоп-кадр из видео. РФС

Затем Москалев чуть жестче общался с игроками «Спартака» и потребовал, чтобы было меньше апелляций.

— Ром, я хочу разговаривать с ним, Ром, отходи! — обратился он к Зобнину и затем переговорил с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

— Гео, давай не надо ко мне бегать. Нет, это не желтая, Гео! Я знаю, как все играют, мы это прошли сейчас. Вы не хотите желтые эти. Мы любое касание не будем давать! Там просто касание с рукой было, это фол, Гео! И не бегай за мной, не бегай ко мне больше!

Москалева после диалога с Джикией поддержал Карасев, который даже упрекнул Соболева за реакцию на стык. Якобы нападающий «Спартака» схватился за лицо, хотя контакт с игроком «Зенита» был в плечо.

— Володя, все хорошо. Он положил ему руку на плечо, чего он за лицо держится?

— Я понял, да, спасибо!

И затем снова Москалев общается с самим Соболевым, объясняя, как он оценил эпизод:

— Я видел, да, он просто коснулся рукой уха! Понял? Играйте до конца, хорошо?

Стоп-кадр из видео. РФС

По голу Сергеева на поле у спартаковцев возникла масса вопросов из-за столкновения Кузяева и Умярова. Однако видеоповтор убеждает: рефери верно решил продолжить игру. И в ходе переговоров арбитры быстро приняли решение, что мяч был выбит у Умярова без нарушения правил.

— Володя, слушай меня! Все хорошо, гол забит верно. Кузяев выбил мяч, а Умяров ему наступил сверху, поэтому фола никакого нет. Чистая игра в мяч.

— Я так и видел, Геннадьевич, спасибо!

Стоп-кадр из видео. РФС

В перерыве бригада судей обсуждала игру и ход встречи.

— Тьфу-тьфу, пока без грубостей и хамства.

— Да-да, они понимают все. Чуть-чуть там им объяснили, и все.

— На скамейках там нормально все? — вопрос Москалева к резервному судье Кириллу Левникову.

— Нормально все, спокойно. Чуть-чуть спрашивают, но в целом все хорошо.

Стоп-кадр из видео. РФС

Во втором тайме все равно претензии игроков «Спартака» к Москалеву продолжились. Например, спорить подходил Александр Соболев.

— Саша, аккуратней, давай без этих вот. Специально не надо ходить, хорошо? Саш, не надо, успокойся!

Стоп-кадр из видео. РФС

После перерыва, если не считать эпизода с Зиньковским, сложностей для судей практически не было. А самый напряженный момент — стычка в штрафной «Зенита», когда Москалеву пришлось разнимать игроков и переходить на английский: « Go back (отойди)!» Карасев при этом подсказал, что надо дать желтую карточку Барриосу.

Стоп-кадр из видео. РФС

После матча судьи поздравляли друг друга и были довольны работой. «Молодцы, братья! — обратился к бригаде Москалев. — Нюансы есть, но это как всегда».

Стоп-кадр из видео. РФС

В судейской автографами был расписан мяч с игры на память, а под конец ролика к арбитрам с поздравлениями зашел менеджер судей РПЛ Николай Иванов.

Стоп-кадр из видео. РФС

Атмосферное видео РФС о работе рефери — то, чего не хватает клубам и зрителям в премьер-лиге. Неслучайно свой ролик медиаслужба РФС называет прорывным.

Такого освещения действий арбитров, демонстрации их переговоров, обсуждений эпизодов, разговоров с игроками российскому футболу не хватает.