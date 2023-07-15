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OLIMPBET Суперкубок России

Судейство

Сегодня, 12:05

За матч «Зенит» — ЦСКА в Казани Карасеву заплатят 300 тысяч

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гонорар Сергея Карасева за судейство сегодняшнего матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА составит 300 тысяч рублей.

В соответствии с перечнем установленных вознаграждений за работу на такой игре его ассистентам Игорю Демешко и Алексею Лунева, а также видеоарбитру Виталию Мешкову заплатят по 150 тысяч, ассистенту ВАР Максиму Гаврилину — 75 тысяч, резервному Артему Чистякову — 50 тысяч.

Карасев в 5-й раз и 2-й год подряд будет работать на встрече за Суперкубок. Он судил в 2012 и 2016 годах в роли арбитра, в 2022-м в качестве ВАР, а в 2014-м как дополнительный рефери у ворот.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня на «Ак Барс Арене», начало — в 17.00 мск.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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