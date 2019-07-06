Владимир Пильгуй: "Пропущенный гол Лунева? Он выбрал неправильную позицию"

Бывший вратарь "Динамо" и сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал "СЭ" пропущенный голкипером "Зенита" Андреем Луневым мяч в ближний угол в матче против "Локомотива" (первый тайм окончен, счет 1:1 - Прим. "СЭ"). Гол на свой счет записал нападающий Федор Смолов.

- Лунев виноват в пропущенном мяче? - вопрос Пильгую.

- Лунев выбрал неправильную позицию. У Смолова мяч катился под правой ногой. Надо было вратарю сместиться еще чуть-чуть в ближний угол, буквально на полшага. Ведь, Федор не имел других вариантов, кроме как пробить в ближний угол.

- Из-за чего такое может быть? Начало сезона, волнение?

- Тяжело судить. Это необязательно связано с началом сезона или с концом. Бывает такое, что вратарь теряет штангу. (Арман Мкртчян)