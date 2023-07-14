В РФС ожидают аншлаг на матче OLIMPBET Суперкубка России

Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от посещаемости матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Ожидаем завтра аншлаг на матче. Мы не сомневались в этом, когда выбирали Казань. Это прекрасный город, особенно летом. У Казани огромный опыт проведения больших мероприятий. На завтрашнее мероприятие все билеты проданы», — сказал Дюков.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.