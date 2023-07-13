Угаров не считает «Зенит» фаворитом OLIMPBET Суперкубка России

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

Надеюсь увидеть хороший футбол в матче за Суперкубок. И с одной, и с другой стороны. В прошлом сезоне эти команды заняли первое и второе место, ЦСКА выиграл кубок. «Зенит» не подходит к этой игре фаворитом. ЦСКА готовился, усиливался. Думаю, что будет равная игра и все решится на футбольном поле, — цитирует Угарова «Спорт День за Днем».

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.