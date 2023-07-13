Семин — про OLIMPBET Суперкубок: «У ЦСКА и «Зенита» есть изменения, никому не отдаю предпочтение»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

«Суперкубок — это всегда интересный и важный матч. Начало сезона, и каждому из участников финала, думаю, хотелось бы выиграть титул. На мой взгляд будет равная игра, так как это старт сезона. Предпочтение я бы никому не отдавал и не выделял бы фаворита. Есть изменения в командах, есть какие-то новые варианты в составах. Поэтому, я думаю, что будет интересный матч», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в 17.00 по московскому времени в Казани.