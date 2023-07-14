Тарханов: «ЦСКА не даст «Зениту» легко забрать Суперкубок»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что в OLIMPBET Суперкубке России шансы ЦСКА и «Зенита» приблизительно равны.

«ЦСКА против «Зенита» — отличная вывеска для начала нового сезона. Шансы на успех приблизительно равным. ЦСКА не даст «Зениту» легко забрать Суперкубок, это точно. У команды Федотова высокий вровень организации игры и отличная оборона во главе с Акинфеевым. Наличие Игоря в составе армейцев может стать решающий фактором, если дело дойдет до серии пенальти», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.