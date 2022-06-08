Солист «Руки Вверх» отреагировал на информацию о переносе концерта на «Газпром Арене»: «РФС на нас не выходил»

Солист «Руки Вверх» Жуков сообщил, что РФС не предупреждал их о переносе концерта в Санкт-Петербурге

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном переносе концерта на «Газпром Арене» 9 июля из-за проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Нас об этом не предупреждали. Перенести концерт — это непросто. Десятки тысяч людей не переносятся просто так. Ни РФС, ни кто-либо другой на нас не выходил. Это должны регулировать даже не со мной, а с организаторами. Это же потери. Я даже не отвечу, мы пока не знаем», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил о переносе концерта группы «Руки Вверх» 9 июля на стадионе «Газпром Арена» из-за проведения Суперкубка России по футболу.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России-2022, а «Зенит» занял первое место в РПЛ.