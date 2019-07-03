Сергей Семак: "Локомотив" – серьезный соперник. Ждем интересной игры"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед субботним матчем за Суперкубок против "Локомотива" подвел итоги сборов и рассказал о предстоящей игре.

– Какое настроение перед важным матчем за Суперкубок? "Локо" успел измениться?

– Не думаю – состав остался почти таким же. "Локомотив" – один из лидеров последних лет, соперник очень серьезный, ждем хорошей и интересной игры.

– Расскажите о Барриосе. Когда вернется, сыграет ли в матче за Суперкубок или первых турах? Как вам его игра на Кубке Америки?

– Игрок хороший, продолжает показывать стабильную, уверенную и хорошую игру – не только в клубе, но и в сборной. После Кубка Америки он получил 10 дней отдыха, после чего присоединится к команде. В матче за Суперкубок не сыграет, дальше будем смотреть на его состояние.

– Вас дважды назвали лучшим тренером сезона. Как относитесь к признанию?

– Признание приятно, но большого значения этому не придаю. Когда речь идет о лучшем игроке – все куда понятнее. В случае с тренером большое значение имеет результат. Если он есть – тренер хороший, если его нет – тренер тоже может быть очень хорошим, но его никто уже не отмечает. Поэтому тут велика заслуга команды. (Егор Бычков)