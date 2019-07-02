Семин отметил, что "Локомотив" серьезно относится к Суперкубку России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что его команда серьезно настраивается к предстоящему матчу с "Зенитом" за Олимп-Суперкубок России. Об этом в своем Twitter сообщает РПЛ.

Встреча "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Относимся очень серьезно к каждому трофею, тоже самое можно сказать и о самой команде. В этом матче кубок выиграет тот, у кого характера больше. Будем делать все возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Знаем, что их придет очень много, – сказал Семин.