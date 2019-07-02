Семин отметил, что "Локомотив" серьезно относится к Суперкубку России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что его команда серьезно настраивается к предстоящему матчу с "Зенитом" за Олимп-Суперкубок России. Об этом в своем Twitter сообщает РПЛ.
Встреча "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).
– Относимся очень серьезно к каждому трофею, тоже самое можно сказать и о самой команде. В этом матче кубок выиграет тот, у кого характера больше. Будем делать все возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Знаем, что их придет очень много, – сказал Семин.
Главный тренер @fclokomotiv Юрий Сёмин приглашает всех на матч за ОЛИМП-Суперкубок России 🏆— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 июля 2019 г.
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