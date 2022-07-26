РФС показал Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» глазами арбитров: переговоры с ВАР и общение с игроками

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео о подготовке арбитров к Суперкубку России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

Главным арбитром матча за Суперкубок был Владимир Москалев, его помощники — Валерий Данченко и Максим Ковалев, и резервный судья — Кирилл Левников.

В видеоролике показаны кадры из судейской комнаты в перерыве и сразу по окончании матча, также можно увидеть настоящие эмоции и переживания судейской бригады.

Когда нападающий Иван Сергеев открывал счет в матче, то ВАР просматривал момент на возможное нарушение правил. Москалев услышал следующий вердикт: «Володя, Володенька, слушай меня сюда. Все хорошо, гол забит верно. Кузяев выбил мяч, а Умяров наступил ему сверху, поэтому фола никакого нет. Чистая игра в мяч».

«Я так и видел, спасибо», — подтвердил Москалев.

Отдельного разбирательства удостоился момент с падением во втором тайме в штрафной площади «Зенита» полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Володь, стоп-стоп-стоп, не начинай, — посоветовали главному арбитру встречи. — Давай, смотрим. Вратарь сносит, не играя в мяч. Подожди, пауза, возможно, пенальти.

Володь, ты дал фол на Чистякове? Он его в спину пронес?"

«Да-да, там фол со стороны Зиньковского», — подтвердил судья.

«Возобновляй игру. Да, есть контракт руки и спины», — подтвердили его решение.

Также в ролик попало и общение арбитров уже после окончания матча. Уже в раздевалке Москалев бросил мяч одному из своих асситентов, который ловко принял мяч на грудь.

«Прямо как Клаудиньо», — улыбнулся Москалев.